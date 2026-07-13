Slam a Aktie
ISIN: KYG8210L1133
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13.07.2026 18:00:00
Maker-Projekt: Saugroboter aus dem 3D-Drucker mit SLAM-Navigation
Ein 3D-gedruckter Saugroboter mit LiDAR, Raspberry Pi und Home Assistant – komplett offline und quelloffen. Das Projekt Oomwoo will zeigen, dass das geht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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