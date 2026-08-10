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10.08.2026 06:31:29
Makers Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Makers Laboratories präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,740 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 427,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Makers Laboratories 350,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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