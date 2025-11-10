Makers Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Makers Laboratories äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,94 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 341,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 295,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at