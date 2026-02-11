Makers Laboratories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Makers Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,500 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,82 Prozent auf 356,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 276,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at