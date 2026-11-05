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05.11.2026 06:31:28
Makers Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Makers Laboratories hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,200 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 482,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 341,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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