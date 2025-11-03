|
03.11.2025 06:31:29
Makino Milling Machine: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Makino Milling Machine hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 235,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 108,28 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 64,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
