02.02.2026 06:31:29
Makino Milling Machine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Makino Milling Machine präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 310,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Makino Milling Machine 202,43 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 60,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
