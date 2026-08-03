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03.08.2026 06:31:29
Makino Milling Machine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Makino Milling Machine präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 242,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Makino Milling Machine 53,35 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 69,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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