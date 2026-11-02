Makino Milling Machine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Makino Milling Machine hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 68,81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Makino Milling Machine 47,16 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,23 Milliarden JPY – ein Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Makino Milling Machine 64,02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at