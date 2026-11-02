Makita gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Makita hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Makita 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at