Makita hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Makita hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at