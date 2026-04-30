30.04.2026 06:31:29

Makita informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Makita hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 83,38 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Makita noch ein Gewinn pro Aktie von 65,02 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,82 Milliarden JPY – ein Plus von 13,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Makita 184,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 299,95 JPY. Im letzten Jahr hatte Makita einen Gewinn von 294,90 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Makita in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 777,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 753,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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