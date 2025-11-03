Makita mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Makita hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,73 JPY gegenüber 82,48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at