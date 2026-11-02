Makita mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Makita hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 97,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 73,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 208,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 191,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at