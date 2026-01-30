Makita: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Makita hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 70,77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 87,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,53 Prozent auf 190,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at