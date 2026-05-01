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01.05.2026 06:31:29
Makita stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Makita hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Makita 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 1,33 Milliarden USD gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Makita 1,93 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,16 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,94 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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