Makita: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Makita präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 88,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 206,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at