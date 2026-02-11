Makiya informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Makiya hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Makiya hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61,35 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 24,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at