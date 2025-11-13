Makiya legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Makiya ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Makiya die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 24,79 JPY. Im letzten Jahr hatte Makiya einen Gewinn von 30,05 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at