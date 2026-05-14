Makiya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Makiya hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Makiya einen Umsatz von 22,40 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 133,20 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 149,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 93,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 89,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at