Makiya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Makiya äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Makiya mit einem Umsatz von insgesamt 23,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at