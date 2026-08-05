Makkah Construction Development Company Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Makkah Construction Development Company Bearer präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 SAR, nach 0,720 SAR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 388,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 700,9 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at