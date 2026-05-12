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12.05.2026 06:31:29
Makkah Construction Development Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Makkah Construction Development Company Bearer hat am 10.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Makkah Construction Development Company Bearer im vergangenen Quartal 251,4 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Makkah Construction Development Company Bearer 235,6 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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