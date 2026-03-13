13.03.2026 06:31:28

Makkah Construction Development Company Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Makkah Construction Development Company Bearer hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 SAR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Makkah Construction Development Company Bearer 164,1 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 2,37 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Makkah Construction Development Company Bearer 2,05 SAR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Makkah Construction Development Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 836,04 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,22 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 SAR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,09 Milliarden SAR gerechnet.

