Makkah Construction Development Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Makkah Construction Development Company Bearer veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Makkah Construction Development Company Bearer 151,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,3 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at