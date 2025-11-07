Makkah Construction Development Company Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Makkah Construction Development Company Bearer äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,42 SAR gegenüber 0,350 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100,18 Prozent auf 284,0 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at