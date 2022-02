Makler - Sturmserie kostet Versicherer 1,6 Milliarden Euro

München (Reuters) - Versicherer und Rückversicherer müssen nach Expertenschätzungen aus der Sturmserie über Deutschland mit einem Schaden von 1,6 Milliarden Euro rechnen.

"Wir gehen davon aus, dass Ylenia und Zeynep zu den schadenträchtigsten Stürmen in Deutschland zählen", erklärte der Deutschland-Chef des Versicherungsmaklers Aon, Jan-Oliver Thofern, am Montag. Allein "Zeynep" koste die Versicherer rund eine Milliarde Euro, "Ylenia" veranschlagt Aon auf rund 500 Millionen Euro, den dritten Sturm "Antonia" auf rund 100 Millionen. Das seien zusammen 50 Prozent der gesamten Sturmschäden, die in Deutschland in einem durchschnittlichen Jahr zu begleichen seien. Teurer als "Zeynep" war mit mehr als zwei Milliarden Euro zuletzt der Orkan "Kyrill" im Jahr 2007.

Die Schätzungen decken sich in etwa mit denen, die die Versicherungsmathematiker (Aktuare) der Kölner Beratungsfirma Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) abgegeben hatten. Versicherer und Rückversicherer selbst warten mit ihren Schadenschätzungen meist etwas länger. "Die Schäden wären noch höher ausgefallen, wenn die Bäume schon Blätter getragen hätten, die wegen des Segeleffektes noch mehr Bäume zum Umsturz gebracht hätten", sagte Thofern. Auch die relativ frühen Warnungen hätten dazu beigetragen, den Schaden zu begrenzen.