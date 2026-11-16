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16.11.2026 06:31:29
MakoLab gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MakoLab hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat MakoLab 17,2 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,5 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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