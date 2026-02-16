|
16.02.2026 06:31:31
MakoLab informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MakoLab hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,07 PLN gegenüber 0,480 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 19,1 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 18,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MakoLab 23,5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,590 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 0,680 PLN je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,94 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 75,14 Millionen PLN im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
