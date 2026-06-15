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15.06.2026 13:45:41

MAKRO TALK/Cep: Sperrung von Fable 5 und Mythos 5 könnte bald enden

Die weltweite Sperrung der beiden Anthropic-Modelle Fable 5 und Mythos 5 könnte nach Einschätzung von Anselm Küsters, Fachbereichsleiter Digitalisierung und KI beim Centrum für europäische Politik (Cep), bald enden. Küsters warnt aber, dass die von der US-Regierung erzwungene Entscheidung des Unternehmens der US-KI-Industrie schaden und Kunden langfristig in die Arme chinesischer Anbieter treiben könnte. "Die Sperrung von Fable 5 und Mythos 5 könnte, nicht zuletzt aus ökonomischen Erwägungen und dem anstehenden IPO von Anthropic, bald rückgängig gemacht werden", schreibt er in einer Analyse. Auch wenn dies der Fall sein sollte, handele es sich aber um einen Präzedenzfall mit weitreichenden Konsequenzen für die globale KI-Governance. "Zugang zu den leistungsfähigsten KI-Systemen der Welt ist mittlerweile ein geopolitisches Problem."

Kurzfristig müsse die EU klären, welche regulatorischen und anderen Mechanismen greifen, wenn ausländische Regierungen einseitig über den Zugang zu neuester KI-Technologien entscheiden, von denen europäische Unternehmen und Konsumenten abhängen. "Mittelfristig bleibt die Entwicklung eigener, wettbewerbsfähiger KI-Kapazitäten, einschließlich offener Modelle wie OpenEuroLLM, die einzig belastbare Antwort auf diese strukturelle Abhängigkeit", schreibt der Analyst.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)

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