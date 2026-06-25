MAKRO TALK/Deka: Deutsches BIP steigt 2026 um 0,7 Prozent

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 0,7 Prozent steigen wird. Im Januar hatte die Prognose noch bei 0,9 Prozent gelegen. Die Inflation sieht er bei 2,8 (Januar: 2,1) Prozent und den Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 2,50 (2,00) Prozent. "Es ergibt sich die Chance, dass wir makroökonomisch wieder in den gleichen Fluss steigen, den wir im Februar verlassen haben", sagte er in einer Pressekonferenz zum Halbjahresausblick unter Verweis auf den damals begonnenen und inzwischen beendeten Iran-Krieg. Die US-Notenbank wird ihren Zins nach seiner Einschätzung bis Jahresende 2027 auf 3,00 bis 3,25 (derzeit: 3,50 bis 3,75) Prozent senken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)