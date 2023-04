MAKRO TALK/IMK: Gas-Endverbraucherpreise könnten noch steigen

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) erwartet angesichts der jüngsten Zahlen über die Gas- und Strompreise im zweiten Halbjahr 2022 auch in diesem Jahr anhaltend hohe Endverbraucherpreise für diese Energieträger. "Der heute gemeldete Anstieg der Strom- und Gaspreise für das zweite Halbjahr 2022 demonstriert das Ausmaß des Energiepreisschocks des vergangenen Jahres: Sowohl für Gas als auch für Strom zahlten die Privathaushalte im zweiten Halbjahr Rekordpreise", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Sebastian Dullien. So hätten die Preise für Erdgas fast doppelt so hoch gelegen wie noch im zweiten Halbjahr 2019.

"Diese Preisanstiege sind entscheidend für die derzeit beobachtete hohe Inflation in Deutschland und dem Euroraum verantwortlich", betonte Dullien. "Trotz bereits wieder fallender Großhandelspreise für Strom und Gas dürften die durchschnittlichen Endverbraucherpreise dieser Energieträger auch im ersten Halbjahr 2023 noch hoch bleiben und könnten insbesondere beim Gas sogar noch steigen." An den Zahlen erkenne man auch die Problematik gestiegener Energiekosten für die deutsche Industrie. In den kommenden Monaten dürfte die Debatte um einen verbilligten Industriestrom in Deutschland noch einmal an Fahrt gewinnen, erwartete der Ökonom.

