Makrum hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Makrum präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,030 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Makrum 191,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 197,7 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at