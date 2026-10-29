Makuake: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Makuake hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Makuake mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,38 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 62,63 JPY. Im letzten Jahr hatte Makuake einen Gewinn von 31,95 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 5,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at