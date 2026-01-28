Makuake: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Makuake hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Makuake 980,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at