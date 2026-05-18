Malachite Innovations legte Quartalsergebnis vor

Malachite Innovations hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Malachite Innovations 0,050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at