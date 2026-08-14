Malachite Innovations stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Malachite Innovations veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at