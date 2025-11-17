|
17.11.2025 06:31:29
Malachite Innovations stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Malachite Innovations hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 64,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
