Malachite Innovations hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at