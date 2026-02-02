Malaga Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Malaga Financial gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Malaga Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte Malaga Financial einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 36,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 44,29 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 70,12 Millionen USD umgesetzt.

