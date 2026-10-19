Malaga Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Malaga Financial hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Malaga Financial einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 12,3 Millionen USD gegenüber 10,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at