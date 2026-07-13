Malaga Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Malaga Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent auf 11,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at