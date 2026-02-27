Malakoff gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Malakoff gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,16 Milliarden MYR umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,001 MYR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,47 Milliarden MYR erwartet.

In Sachen EPS wurden 0,010 MYR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Malakoff 0,040 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,21 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,97 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,023 MYR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,47 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at