Malakoff gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Malakoff hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,43 Prozent auf 1,91 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,02 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at