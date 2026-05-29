Malakoff mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Malakoff äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,27 Prozent auf 1,37 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,03 Milliarden MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at