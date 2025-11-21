Malam-Team gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Malam-Team hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 909,6 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,12 Milliarden ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at