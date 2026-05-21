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21.05.2026 06:31:29
Malam-Team öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Malam-Team präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Malam-Team hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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