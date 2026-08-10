Malardalens Omsorgsfastigheter öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Malardalens Omsorgsfastigheter hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,13 Prozent zurück. Hier wurden 44,4 Millionen SEK gegenüber 53,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at