Malardalens Omsorgsfastigheter vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Malardalens Omsorgsfastigheter hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 51,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at