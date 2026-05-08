Malath Cooperative Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Malath Cooperative Insurance hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 SAR, nach 0,200 SAR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Malath Cooperative Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 308,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 371,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at